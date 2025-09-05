Gunde Ninda Gudi Gantalu September 5th: మౌనికని బాధపెట్టిన సంజూ.. చెల్లెలి కోసం బాలు మౌనం
Gunde Ninda Gudi Gantalu: గుండె నిండా గుడి గంటలు సీరియల్ రోజురోజుకు కొత్త ట్విస్ట్ లతో ఆకట్టుకుంటోంది. ఇక సెప్టెంబర్ 4వ తేదీ 503వ ఎపిసోడ్ ఆసక్తికరంగా సాగింది. బాలు, మీనాల పెళ్లిరోజు వేడుకలకు మౌనిక, సంజూలను ఆహ్వానిస్తుంది సుశీల. మీ ఇంటికి వెళ్లడం నాకు ఏమాత్రం ఇష్టం లేదని అంటాడు సంజూ. అయితే తల్లి చీవాట్లు పెట్టడంతో బాలు ఇంటికి వెళ్లడానికి ఒప్పుకుంటాడు. మౌనికను పుట్టింటిలో చూసి బాలు కుటుంబం సంతోషిస్తుంది. సంజూ నానామాటలతో బాలుని ఇబ్బంది పెట్టాలని చూడగా.. మీనా రివర్స్లో తగులుకుంటుంది.
ఇంటి అల్లుడికి అన్ని మర్యాదలు సక్రమంగా జరగాలని మీనాకు ప్రభావతి ఆర్డర్స్ వేస్తుంది. ఇక సంజూ ఉన్నంతసేపు నోరు అదుపులో పెట్టుకోమని బాలు నుంచి మాట తీసుకుంటుంది మీనా. సంజూ- మౌనికలకు బెడ్ రూమ్ ఖాళీ చేయాల్సిందిగా రోహిణిని అడుగుతుంది ప్రభావతి. ఇదంతా గత ఎపిసోడ్లో హైలైట్గా నిలిచింది. సెప్టెంబర్ 5వ తేదీ, 504వ ఎపిసోడ్లో ఏం జరిగిందంటే?
More from Filmibeat