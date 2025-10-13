Gunde Ninda Gudi Gantalu October 13th Episode:ప్రభావతికి శిష్యురాలిగా మారిన మీనా.. అత్తా కోడలి పోటీ.
Courtesy: Jio hotstar
Gunde Ninda Gudi Gantalu: గుండె నిండా గుడిగంటలు శుక్రవారం ఎపిసోడ్లో ప్రభావతి భరతనాట్యం గురువుగా మారి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. తన డ్యాన్స్ స్కూల్ కోసం ఇల్లు అద్దెకు కావాలని మీనాక్షిని అడగగా, మొదట ఆమె నిరాకరించినా చివరికి ఒప్పుకుంటుంది. మరుసటి రోజు ప్రభావతి అందరినీ ఇంటికి పిలుస్తుంది. సత్యం "ఏమైంది ఇంత హడావుడిగా?" అని అడగగా, మీనా "అత్తయ్య కొత్త అవతారంలో కనిపించబోతున్నారు" అని చెప్పడంతో అందరూ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఇంతలోనే గజ్జల శబ్దంతో భరతనాట్యం డ్రెస్లో ప్రభావతి మెరిసిపోతూ దిగుతుంది. "ఇది నా అసలు స్వరూపం, నాట్యం నా ప్రాణం!" అంటూ సీరియస్ డైలాగ్ విసురుతుంది.
ఆమె లుక్ చూసి అందరూ షాక్ అవుతారు. శృతి "మీరు శ్రీదేవిలా ఉన్నారు" అని పొగడ్తతలో ముంచెత్తుంది. తర్వాతి రోజు డ్యాన్స్ స్కూల్ ప్రారంభోత్సవంలో శృతి తల్లిని ఆహ్వానించలేక సత్యం అసహనం వ్యక్తం చేస్తాడు. అయినా శృతితో దీపం వెలిగింపజేసి రోహిణిని పిలుస్తుంది ప్రభావతి. ఆపై మీనా గురించి వ్యంగ్యంగా మాట్లాడడంతో బాలు కోపంతో "నా భార్యను అవమానించావు!" అంటూ మీనాను తీసుకుని వెళ్లిపోతాడు. సత్యం ఆపడానికి ప్రయత్నించినా, ప్రభావతి "అవసరం లేదు!" అంటూ మళ్లీ తన అహంకారాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. ఇక సోమవారం (అక్టోబర్ 13 ) ఎపిసోడ్ లో ఏం జరిగిందంటే?
