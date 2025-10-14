Gunde Ninda Gudi Gantalu October 14th Episode:ప్రభావతి డాన్స్ స్కూల్ కలకు షాక్ – మీనాకు అవమానం, బాలు ఆగ్రహం
Gunde Ninda Gudi Gantalu: గుండె నిండా గుడిగంటలు సోమవారం ఎపిసోడ్లో మీనాను ఘోర అవమానం జరుగుతుంది. ప్రభావతి క్లాసికల్ డాన్స్ స్కూల్ ప్రారంభోత్సవం ఘనంగా జరుగుతుందని అందరూ భావించారు. కానీ అత్తయ్య కావాలని మీనాకు జ్యోతి వెలిగించే అవకాశం ఇవ్వకుండా వత్తి తీసేయడం అందరినీ షాక్కు గురిచేసింది. తన భార్య రిబ్బన్ కట్ చేయాలంటూ బాలు వాదించగా, "నాకు నచ్చని వాళ్లతో నేను స్కూల్ ఓపెన్ చేయించను" అంటూ ప్రభావతి ఓపెన్ గా చెప్పేస్తోంది. దీంతో సత్యం కలుగ చేసుకుని ముగ్గురు కోడళ్లు కలిసి రిబ్బన్ కట్ చేయాలనే సలహా ఇస్తారు. ప్రభావతికి ఆ విషయం నచ్చకున్న అంగీకరిస్తుంది. తర్వాత సత్యం కోరగా ప్రభావతి నాట్యం చేసి అందరినీ మంత్రముగ్ధులను చేస్తుంది.
ఇంటికి చేరిన తర్వాత కాఫీ విషయంలో బాలు-మనోజ్ వాదన తలెత్తింది. ప్రభావతి స్కూల్ గురించి చర్చ మొదలై, బాలు ఆమెను విమర్శించడంతో ఇంటి వాతావరణం మరోసారి ఉద్రిక్తకరంగా మారుతోంది. రోహిణి, మనోజ్లు ఆర్థిక కోణం నుండి మాట్లాడగా, మీనా మాత్రం ప్రభావతి ప్రయత్నాన్ని సమర్థించింది. ఇదిలా ఉంటే.. ఎన్నో ఆశలతో ప్రభావతి డ్యాన్స్ స్కూల్ ప్రారంభించినా ఒక్క విద్యార్థి కూడా జాయిన్ కాలేదు. కరెంట్ బిల్లు పెరిగే షాక్, ఖర్చుల భారం వల్ల ప్రభావతి తీవ్ర నిరాశలో పడింది. "నేను ఏ పని సరిగ్గా చేయలేను" అంటూ కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది. సత్యం ధైర్యం చెప్పినా ఆమె మాట వినలేదు. మీనా భోజనానికి పిలవగానే, ప్రభావతి కోపంతో ఆమెపై విరుచుకుపడింది. "ఈ ఊర్లో కళల విలువే లేదు" అంటూ తన కల నెరవేరకపోవడంపై బాధపడుతుంది. చివరగా అన్నింటికి కారణం మీనా, బాలు అని అసహనం వ్యక్తం చేస్తోంది. నేటీ ( మంగళవారం) ఎపిసోడ్ లో ఏం జరిగిందో ఓ లూక్కేయండి.
