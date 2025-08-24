Get Updates
Gunde Ninda Gudi Gantalu Weekly: ఆకాశానికి మనోజ్ నిచ్చెన.. ఆపదలో బాలు.. న్యాయం కోసం మీనా పోరాటం

By

Gunde Ninda Gudi Gantalu Weekly: బుల్లితెరపై ప్రసారం అవుతున్న సీరియల్స్ లో గుండె నిండా గుడి గంటలుకు ఎంతటి ఆదరణ ఉందో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఈ సీరియల్ కు రోజురోజు ఆదరణ పెరుగుతోంది.ప్రస్తుతం తెలుగు సీరియల్స్ లో గుండె నిండా గుడి గంటలుకున్న క్రేజ్ మరే సీరియల్ కు ఆ స్థాయిలో లేదనే చెప్పాలి. ఫలితంగానే ఎన్నో ధారావాహికలు విజయవంతంగా ప్రసారం అవుతూనే ఉన్నాయి. అలాంటి సక్సెస్ సీరియల్స్ జాబితాలో స్టార్ మా ఛానెల్‌లో ప్రసారం అవుతోన్న 'గుండె నిండా గుడి గంటలు' హై టీఆర్పీతో దూసుకుపోతుంది. ఈ సీరియల్‌ రోజు రోజుకూ ఎంతో ఆసక్తికరంగా నడుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో గత వారం అంటే ఆగస్టు 18వ తేదీ నుంచి ఆగస్టు 22వ తేదీ వరకు జరిగిన 'గుండె నిండా గుడి గంటలు' సీరియల్‌లో ఏం జరిగిందో మీరే ఓ లుక్కేయండి మరి!

ఆగస్టు 18వ తేదీన (సోమవారం) ప్రసారమైన ఎపిసోడ్ లో..
మనోజ్ కారు కొనుకుందామని కారు కన్సల్జెన్సీకి వెళ్తాడు. అక్కడ ఒక కారును సెలెక్ట్ చేస్తాడు. ఇక తన భార్య రోహిణి వచ్చాక డబ్బులు కట్టేస్తానని, వెంటనే వస్తానని చెప్పి బయటికి వెళ్లిపోతాడు. అదే సమయంలో బాలు పొలిటీషియన్, ఆయన ఫ్రెండ్ కు కారు ఇప్పించేందుకు అదే కారు కన్సల్జెన్సీకి వస్తాడు. బాలుకు ఆ ఓనర్ బాగా పరిచయం ఉండటంతో అక్కడికి తీసుకెళ్తాడు. ఇక మనోజ్ సెలెక్ట్ చేసిన కారునే వాళ్లకు ఇప్పిస్తాడు. మనోజ్ కొనలేడని, ఈఎంఐలకు ఇబ్బంది అవుతుందని బాలు చెప్పడంతో ఆ ఓనర్ కారును పొలిటీషియన్ ఫ్రెండ్ కు అమ్మేస్తాడు. మరోవైపు వారితో కలిసి బాలు బారులో కూర్చొంటాడు. అక్కడే ఉన్న గుణ బాలును తాగుబోతుగా మార్చేయాలని ఫేక్ వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పెడుతాడు. దాంతో బాలు కారులోకి ఎక్కిన వారందరూ దిగి వెళ్లిపోతారు. తనకు బుక్ చేసుకున్న రైడ్స్ అన్నీ కూడా క్యాన్సిల్ అవుతాయి. ఇక ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందనేది ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది.

ఆగస్టు 19వ తేదీన (మంగళవారం) ప్రసారమైన ఎపిసోడ్ లో..
బాలుపై పగ సాధించాలని అనుకున్న ఫైనాన్షియర్ గుణకు మంచి అవకాశం దొరుకుతుంది. పొలిటీషియన్ ఫ్రెండ్ కు కారు ఇప్పించేందుకు వెళ్లిన సమయంలో వాళ్లు బాలును కూడా బారులోకి రమ్మని అంటారు. కానీ బాలు లేదు అన్న నేను తాగడం లేదు. మీరు వెళ్లండి అన్న అని అంటాడు. కానీ కాసేపటికి బాలుకు మరో రైడ్ కోసం ఫోన్ వస్తుంది. దీంతో బాలు రెస్టారెంట్ లోనికి వెళ్లి వాళ్లతో వెళ్తున్నానని చెప్పాలని అనుకుంటాడు. ఇదే సమయంలో వాళ్లతో కలిసి కాసేపు కూర్చోవాల్సి వస్తుంది. ఖాళీగా కూర్చొకుండా బాలు వాళ్లకు మందు కలిపి ఇస్తాడు. మరోవైపు చికెన్ కూడా తింటూ కనిపిస్తాడు. అయితే అదే బారులో బాలును చూసిన ఫైనాన్షియర్ గుణ అంతా వీడియో తీస్తాడు. అయితే బాలును తాగుబోతుంగా మార్చేలా అర్థం వచ్చే వీడియోను రెడీ చేసి సోషల్ మీడియాలో వదులుతాడు. ఆ వీడియో కాస్తా త్వరగానే ట్రెండింగ్ లోకి వస్తుంది. దాంతో బాలుపై ఇంటా బయట అభిప్రాయం మారిపోతుంది. రైడ్ బుక్ చేసుకున్న వాళ్లు కూడా క్యాన్సిల్ చేసుకుంటారు. మరోవైపు మౌనికా భర్త సంజూ కూడా ఆ వీడియో చూసి ఏకంగా కమిషనర్ కు కాల్ చేసి ఆ కారును సీజ్ చేయండి అని చెబుతాడు. దాంతో బాలు కారును పోలీసులు తీసుకొని వెళ్తారు. ఇక బాలు వీడియో మనోజ్ రోహిణికి కూడా తెలియడంతో ఇంట్లో వాళ్లకు ల్యాప్ టాప్ లో చూపిస్తారు. మరోవైపు మీనా తన పుట్టింటి దగ్గర ఉన్న సమయంలో శివ వీడియోను చూపిస్తాడు. ఇక మీనా తన మెట్టింటికి తిరిగి వచ్చిన సమయంలో ఇంట్లో వాళ్లందరూ బాలు చేసిన ఘన కార్యంపై చర్చ పెడుతారు.

ఆగస్టు 20వ తేదీన (బుధవారం) ప్రసారమైన ఎపిసోడ్ లో..
తాగుడు అలవాటు ఉన్నవాళ్లు ఆ పౌడర్ తాగితే తాగుడు మానేస్తారు. ఇక తాగడం అలవాటు లేని వాళ్ళు ఆ పౌడర్ ను వాడితే విపరీతమైన మోషన్స్ అవుతాయని చెబుతుంది. ఇక విరుగుడు మందు తీసుకొని మీనా పరుగు పరుగున ఇంటికి వస్తుంది. ఇంటికి వచ్చేసరికి ప్రభావతి తీవ్ర విరోచనాలతో బాధపడుతుంది. ఇక తన ఒంట్లో శక్తినంత పోయి బెడ్ పై అలా పడిపోతుంది. సత్యం మనోజ్ రోహిణి వదిన కామాక్షి అందరూ ప్రభావతికి ఇలా అయింది ఏంటని కంగారు పడతారు. ఇక బాలు వెంటనే వెళ్లి డాక్టర్ని తీసుకుని వస్తాడు. పరీక్షించిన డాక్టర్ ఫుడ్ పాయిజన్ అయినట్లుగా లక్షణాలు ఉన్నాయని చెప్తుంది. ఫుడ్ పాయిజన్ అయ్యేలా ఏం తిన్నావ్ అని ఇంట్లో వాళ్ళందరూ ప్రభావతిని అడుగుతారు. ఇక అదే సమయంలో మీనా ఇంటికి తిరిగి వచ్చి విరుగుడు మందును జ్యూస్ లో కలిపి ఇస్తుంది. ఈ జ్యూస్ తాగినప్పుడు నుంచే నాకు ఇలా అవుతుందని చెబుతుంది. ఇక మీనా నిజం ఒప్పుకుంటుంది. అది పాలు కోసం తయారు చేశానని అందులో పసరు కలపాలని, అందుకే ఇప్పుడు విరుగుడు మందు కలిపి ఇచ్చాను అని చెబుతోంది. దాంతో అందరు షాక్ అవుతారు.

ఆగస్టు 21వ తేదీన (గురువారం) ప్రసారమైన ఎపిసోడ్ లో..
మీనాను మామ సత్యం పిలిచి ఒక ఆర్డర్ వచ్చిందని, తన స్నేహితుడి ఇంట్లో ఫంక్షన్ ఉండటంతో 4 పూలదండలు, పూలు కావాలని ఇక్కడికి వచ్చాడని చెబుతాడు. దాంతో మీనా సరే మామయ్య త్వరగా కట్టిస్తానని చెబుతుంది. మరోవైపు తను పూల కోసం వెళ్లిన సమయంలో ఒక అక్క కలుస్తుంది. బాలుకు తాగు మాన్పించేందుకు నాటు వైద్యం ఉందని మీనాకు చెబుతుంది. ఒక పౌడర్ ఇస్తానని అది బాలుకు తాగించమని చెబుతుంది. ఇక మీనా ఆ పౌడర్ ను తీసుకొని వెళ్లి బాలుకు తాగించేందుకు జ్యూస్ తీసి అందులో కలుపుతుంది. కానీ ఆ జ్యూస్ ను బాలు కంటే ముందే ప్రభావతి తాగుతుంది. దాంతో విపరీతమైన మోషన్స్ తో నీరసంగా మారిపోతుంది.

ఆగస్టు 22వ తేదీన (శుక్రవారం) ప్రసారమైన ఎపిసోడ్ లో..
తన భర్త బాలు ఎప్పుడూ అబద్ధం చెప్పలేదని మనస్సులో అనుకుంటుంది. ఇక ఆ బార్ వద్దకు వెళ్లి సీసీ టీవీ కెమెరాలో పూర్తిగా ఏం రికార్డ్ అయ్యిందో అది తీసుకుని రావాలని అనుకుంటుంది. ఇక బార్ అండ్ రెస్టారెంట్ ఓపెన్ చేయకముందే అక్కడికి వెళ్లి వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది. అక్కడికి ఇద్దరు మీనాను చూసి పొద్దుపొద్దునే ఒక మహిళా బార్ ముందు వెయిట్ చేస్తున్నదంటూ వీడియో తీయడం ప్రారంభిస్తారు. దాంతో మీనాకు కోపం వచ్చి వారి చెంప చెల్లుమనిపిస్తుంది. నేను ఇక్కడికి వచ్చిన పనివేరు మీలాంటి వారి వల్ల మా ఆయనపై నింద పడిందని మండి పడుతుంది. ఇక బార్ ఓనర్ వచ్చిన వెంటనే వెళ్లి సీసీ టీవీ ఫుటేజీని అడుగుతుంది. తన భర్తపై పడ్డ నిందను తొలగించాలని బతిమలాడుతుంది. దాంతో ఆయన సీసీ టీవీ రికార్డ్ చూపిస్తాడు. మరోవైపు బాలు తన కారు తీసుకొచ్చుకునేందుకు పోలీస్ స్టేషన్ కు వెళ్తాడు. అక్కడ పోలీసులు బాలును అవమానిస్తారు. నానా పనులు చెప్పి బాలును ఆడుకుంటారు. అయినా బాలు సహనంతో ఉంటాడు. ఇక ఈలోగా సీఐ వస్తాడు. బాలు తన కారు ఇప్పించమని అడుగుతాడు.

