Indian Idol final: షణ్ముఖ ప్రియకు విజయ్ దేవరకొండ విషెస్... అర్జున్ రెడ్డి ఇచ్చిన బంపర్ ఆఫర్ ఏమిటంటే!

ఎన్నో ఏళ్లుగా ఎంతో మంది గాయకులకు పరిచయం చేసిన ఇండియన్ ఐడల్ ద్వారా సంగీత ప్రపంచానికి త్వరలోనే మ్యూజిక్ సెన్సేషన్ పరిచయం కాబోతున్నది. ఇండియన్ ఐడల్ 12 సీజన్‌ ఫైనల్ ఆగస్టు 15వ తేదీన ఉత్కంఠగా జరగబోతున్నది. ఈ ఫైనల్ పోటీలో టైటిల్ కోసం ఆరుగురు కంటెస్టెంట్లు పోటీ పడబోతున్నారు. ఆరుగురు కంటెస్టెంట్లు పవన్‌దీప్ రాజన్, అరునితా కంజిలాల్, మహ్మద్ డానిష్, సయ్యాలి కాంబ్లే, నిహాల్ టారో, షణ్ముఖ ప్రియ మధ్య పోటీ ఉత్కంఠగా జరగబోతున్నది. అయితే టాప్ ప్లేస్‌లో దూసుకెళ్తున్న షణ్ముఖ ప్రియకు విజయ్ దేవరకొండ సపోర్ట్‌గా నిలిచారు. షణ్ముఖ ప్రియకు ఎలాంటి సహకారం అందించారంటే..

English summary

Indian Idol 12 Final is set ready fire on August 15th. Vijay Deverakonda wishes Shanmukhapriya best in the final and he offered the singing opportunity in his next movie.