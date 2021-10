బిగ్‌బాస్‌ తెలుగు 5 రియాలిటీ షోలో ఎలిమినేషన్స్ షాకింగ్‌గా మారుతున్నాయి. నిజాయితీగా, టాస్కుల్లో రాణిస్తున్న కంటెస్టెంట్లు ఒక్కక్కొరు ఇంటి దారి పట్టడం అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తున్నాయి. గత ఆరువారాల్లో ఇంటిలో రెబల్ స్టార్‌గా కనిపించిన శ్వేతా వర్మ ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోవడం షాక్ గురిచేసింది. శ్వేతా వర్మ ఎలిమినేషన్ కేవలం ఇంటి సభ్యులకే కాకుండా టీవీలో షోను చూసే సాధారణ ప్రజలకు కూడా అసంతృప్తిని కలిగించింది. అయితే తాజాగా శ్వేతా వర్మ ఎలిమినేషన్‌పై నెటిజన్లు తీవ్రంగా స్పందిస్తున్నారు. ఆమెను మళ్లీ వెనుకకు తీసుకురావాలని ట్రెండ్ చేస్తున్నారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Swetaa Verma getting good support of Elimination from Bigg Boss Telugu. Netizens demands that, Please bring back swetaa she is very strong and genuine without any mask she given 100% in every task.