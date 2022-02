Bigg Boss Telugu OTT లోకి హాట్ యాంకర్.. గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తూ కామెంట్

బిగ్‌బాస్ తెలుగు ఓటీటీ ప్రారంభానికి సమయం దగ్గరపడుతున్న నేపథ్యంలో సెలబ్రిటీల పేర్ల విషయంలో హల్‌చల్ కొనసాగుతున్నది. అత్యంత ప్రేక్షకాదరణ ఉన్న ఈ షోలో పాల్గొనబోయే కంటెస్టెంట్ల పేర్లు కొత్తగా తెరపైకి వస్తున్నాయి. అయితే ఈ షోలో పాల్గొంటున్నారంటూ తెరపైకి వస్తున్న పేర్లు మరింత ఆసక్తి కలిగిస్తున్నాయి. అయితే బిగ్‌బాస్ ఓటీటీలోకి వింధ్యా మేడపాటి ఎంట్రీ ఇస్తున్నారనే వార్తలు మీడియాలో గుప్పుమంటున్నాయి. అయితే యాంకర్ భామ తన సమాధానం ఏం చెప్పారంటే..

English summary

Bigg Boss Telugu OTT reality show is going air on Disney Hotstar app. this show will telecast for 24 hours teleacast in Diney+hotstar. As per news, Vindhya Medapati into Bigg Boss Telugu OTT