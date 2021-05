Janaki Kalaganaledu May 31st Episode: జానకి ఫస్ట్ నైట్ ఫెయిల్.. కడుపునొప్పితో రామచంద్ర డ్రామా?

జానకి కలగనలేదు కలర్ఫుల్ గా ఆఫ్ సెంచరీ కొట్టేసింది. ఈ సీరియల్ మొదటి ఎపిసోడ్ నుంచే ఆసక్తికరమైన సన్నివేశాలతో జనాలకు బాగా కనెక్ట్ అయ్యింది. అసలు కథను చాలా తొందరగానే జనాల్లోకి ఎక్కించేశారు. ప్రతి ఎపిసోడ్ కూడా తరువాత రోజు ఎపిసోడ్ పై అంచనాలను పెంచేస్తోంది. ఇక సోమవారం ప్రసారం కాబోయే ఈ సీరియల్ లో అందమైన సీన్స్ ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి.

గత వారం కంటే ఈ వారం మరింత ఇంట్రెస్టింగ్ గా మారుతోంది. రాశి పాత్ర శివగామి రేంజ్ లో హైలెట్ అవుతోంది. అందమైన ప్రేమ మధ్యలో భార్య జానకి ఆశయం, భర్త రామచంద్ర అమాయకత్వ ప్రేమ, అత్త జ్ఞానాంబ కట్టుబాట్లు ఆప్యాయత.. ఈ సిరియల్ లో ప్రధాన అంశాలు. ఇక ఈ రోజు ప్రసారం కాబోయే 51వ ఎపిసోడ్ పై ఒక లుక్కేస్తే..

English summary

TV serials are gaining more popularity now than ever before. Even though it is a routine format, Janaki kalaganaledu. Serial category impresses them immensely. Along with the cute love story, a wife's ambition, husband's innocence love, majestic aunt domination, affection .. are the main elements in this serial. Take a look at the 51th episode airing today.