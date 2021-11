బిగ్‌బాస్ తెలుగు 5 షోలో అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న జస్వంత్ పడాల విషయంలో బిగ్‌బాస్ ట్విస్ట్ ఇచ్చాడు. వైద్య చికిత్స కోసం ఇంటి నుంచి బయటకు జెస్సీని పంపించడంతో ఇంటి సభ్యులు, బిగ్‌బాస్ ప్రేక్షకులు, జెస్సీ అభిమానులు షాక్ గురయ్యారు. అయితే జెస్సీ మళ్లీ ఇంటిలోకి వస్తాడా లేదా అనే విషయంపై బిగ్‌బాస్ వెంటనే క్లారిటీ ఇచ్చారు. వైద్య చికిత్స అందించిన తర్వాత జెస్సీని సీక్రెట్ రూమ్‌లోకి పంపించి గేమ్‌ను మరింత ఆసక్తిగా మలిచాడు. అయితే జెస్సీని ఎందుకు సీక్రెట్ రూమ్‌లో పెట్టారంటే..

English summary

Model Jaswanth Padala evicted from Bigg Boss Telugu 5 for better Treatment for Vertigo decease. He was suffering with vertigo decease. So Bigg Boss sent out him for better treatment. But, After medical check up, He bring back to house and sent to Secret room for Quarantine life.