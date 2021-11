బిగ్‌బాస్ తెలుగు రియాలిటీ షోను అభిమానులు ఆస్వాదిస్తూ సజావుగా సాగుతున్న సమయంలో చిన్న షాకింగ్ సంఘటన జరిగినట్టు సమాచారం బయటకు వచ్చింది. గత కొద్దికాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న జస్వంత్ పడాల తీవ్ర అస్వస్థతకు గురి కావడంతో వైద్య పరీక్షలు, ట్రీట్‌మెంట్ కోసం బయటకు పంపించినట్టు తెలుస్తున్నది. అయితే జెస్సీ అనారోగ్యానికి సంబంధించిన కారణాలు ఏమిటంటే..

English summary

Model Jaswanth padala doing good inthe Bigg Boss Telugu 5 show. He was suffering with Vertigo decease. As per reports, Jessie went out from Bigg Boss Telugu show for treatment