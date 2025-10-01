Karthika Deepam 2 October 1st: కార్తీక్ చేతుల్లో ఘోర అవమానం.. దీపను టార్గెట్ చేసిన జ్యోత్స్న
కళ్లు తిరిగి పడిపోయిన దీపకు భోజనం పెడుతుంది సుమిత్ర. నీకు ప్లేట్లో భోజనం పెట్టేంత మానవత్వం నాకు ఉంది కానీ, నా చేత్తో తినిపించేంత ప్రేమ లేదని అంటుంది సుమిత్ర. ఒకప్పుడు దీపలో ప్రేమ, మానవత్వం ఉండేవని.. కానీ ఇప్పుడు స్వార్ధం వచ్చిందని, ఉప్పు తిన్న విశ్వాసం లేదని నానామాటలు అంటుంది. సుమిత్ర మాటలతో దీప కంటతడి పెడుతుంది. మీరు నన్ను కొట్టినా ఇంతలా బాధపడేదానిని కాదని, కానీ కత్తుల్లాంటి మాటలతో చంపేస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తుంది.
దీపకు ఎక్కిళ్లు రావడంతో సుమిత్ర స్వయంగా మంచినీళ్లు తీసుకొచ్చి తాగిస్తుంటుంది. ఇంతలో అక్కడికి వచ్చిన కార్తీక్, జ్యోత్స్న, పారులు వీరిద్దరినీ చూసి షాక్ అవుతారు. మీ అమ్మ నువ్వు కలిసిపోయినట్లుగా ఉన్నారుగా.. మీ అమ్మ తిట్టి మరి నీకు భోజనం పెట్టింది, నా మాట వినవని కార్తీక్ అంటాడు. సుమిత్ర, దీపలు దగ్గరవుతుండటంతో వారిని ఎలాగైనా విడదీయాలని పారు, జ్యోత్స్నలు ప్లాన్ చేస్తారు. కాంచన ఇంటికి సరుకులతో పాటు డబ్బులు తీసుకెళ్లి ఇస్తాడు శ్రీధర్. అవేవీ నాకేమీ వద్దని వెళ్లిపొమ్మని మండిపడుతుంది కాంచన. సరుకులు వద్దు కానీ కనీసం డబ్బుల్ని చేబదులుగా ఇచ్చాననుకుని, తర్వాత తనకు ఇవ్వమంటాడు శ్రీధర్. దాంతో కాంచన ఆలోచనలో పడుతుంది. ఇంతటితో ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది. ఇదంతా గత ఎపిసోడ్లో హైలైట్గా నిలిచింది. మరి అక్టోబర్ 1వ తేదీ 477వ ఎపిసోడ్లో ఏం జరిగిందంటే?
