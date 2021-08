Karthika Deepam సోది చెప్పే వేషంలో మోనిత కొత్త డ్రామా.. పిస్టల్ చేతబట్టి మరో కుట్రకు రెడీ

కార్తీకదీపం సిరీయల్‌లో మరోసారి భావోద్వేగాలు హై రేంజ్‌లో కనిపించాయి. కార్తీక్‌ను చూడటానికి పిల్లలు పోలీస్ స్టేషన్‌కు రావడం, కార్తీక్ కుటుంబ సభ్యులతో దీప ఎమోషనల్‌గా చర్చించడం, అలాగే సౌందర్య దంపతులు కార్తీక్ బెయిల్ గురించి మాట్లాడుకోవడం తాజా ఎపిసోడ్‌లో ఆసక్తిగా మారితే.. మోనిత కుట్రలకు మరోసారి తెర లేపింది. సోది చెప్పే అమ్మగా వేషంలో తుపాకి చేతపట్టుకొని బయలుదేరిన ఆమె ఏం చేసింది అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవాలంటే 1122 ఎపిసోడ్‌లోని ముఖ్య అంశాలు మీ కోసం..

English summary

Karthika Deepam August 19th August's Episode preview. Latest episode of 1122 goes once again with emotional content.Karthik arrested in Monita murder case.In this occasion, emotional scenes took place between Karthik, Hima, Shourya and Deepa.