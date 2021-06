కార్తీకదీపం సీరియల్‌లో మోనిత పెట్టిన చిచ్చు తాలుకు ప్రభావం ఇంకా కార్తీక్ ఇంటి సభ్యుల్లో కొనసాగుతున్నది. తాను చేసిన తప్పును దీపకు వివరించేందుకు కార్తీక్ ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నాడు. కానీ దీప మౌనంగా ఉండటం అనేక ప్రశ్నలకు దారి తీసింది. ఇక కార్తీక్ ఇంటిలో కుటుంబ సభ్యుల మధ్య కార్తీక్ ఎన్నో అనుమానాలు, ప్రశ్నలు లేస్తున్నాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో 1065 ఎపిసోడ్‌లో జరిగిన కోన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు మీ కోసం..

English summary

Karthika Deepam 14th June's Episode of 1065 goes with emotional content. Karthik tries to reveal facts to deepa but, avoid him. After Monita's pregnancy revelations, situation become horrible in karthik's home. In this emotional situtaion, Deepa left home again amid Soundryas requests and pray.