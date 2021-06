Karthika Deepam June 5th Episode: దీప నీవు గ్రేట్.. హ్యాట్సాఫ్ అంటూ మోనిత షాకింగ్ కామెంట్

కార్తీకదీపం సీరియల్‌లో డాక్టర్ మోనిత చేసుకొన్న ప్లాన్ వర్కవుట్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది. దీప జీవితంలో చిచ్చు పెట్టి.. కార్తీక్‌ను సొంతం చేసుకోవాలన్న కుట్రను బహ్మండంగా అమలు చేసింది. దాంతో కార్తీక్‌లో తెలియని ఆందోళన, ఆయన ఇంటి సభ్యుల్లో తెలియన గందరగోళం నెలకొన్నది. నా కడుపులో పెరుగుతున్న బిడ్డకు తండ్రి నీవే అంటూ మోనిత చెప్పడంతో కార్తీక్ ఒకింత షాక్ గురయ్యాడు. అంతేకాకుండా ఇలాంటి అవాస్తవాలను మాట్లాడకు అంటూ హెచ్చరించారు. ఈ క్రమంలో కార్తీక్‌ను డిఫెన్స్‌లో పడేసే ప్రయత్నం చేసింది. ఈ క్రమంలో 1058 ఎపిసోడ్‌లో రెచ్చిపోయిన మోనిత ఏం చేసిందంటే..

కార్తీక్‌తో మోనిత మాట్లాడుతూ.. పిల్లలు పుట్టరనే అపోహలో ఉన్నావు. అది అబద్దం అని నా వల్ల ప్రూవ్ అయింది. ఐ యామ్ సారీ దీప.. నీ విషయంలో తప్పు జరిగిందని గట్టిగా నమ్మడం వల్ల నా ఫ్రెండ్ అని కార్తీక్‌కు సపోర్ట్ చేశాను. సాటి ఆడదానికిగా నీకు అన్యాయం చేశాను. నువ్వు కలంకితవు కావు.. పరమ పవిత్రురాలివి. కార్తీక్ ఒక్క క్షణం కాందంటే భరించలేక పోయాను. ఇన్నేళ్లపాటు ఈ నిందను ఎలా మోసావో ఊహించుకోవడానికే కష్టంగా ఉంది. యూ ఆర్ సో గ్రేట్ టు యూ. హ్యాట్సాప్.. హ్యాట్సాఫ్ అంటూ దీపపై ప్రశంసల వర్షం కురిపించింది.

ఇక సౌందర్యతో మాట్లాడుతూ.. మీరు చాలా మంచివారు ఆంటీ.. కొడుకు మాట నమ్మకుండా కోడలకు సపోర్ట్ చేశావు. మీది గొప్ప వ్యక్తిత్వం. నేను ఆడపిల్లనే. నాకు ఎలాంటి న్యాయం చేస్తారో ఆలోచించి.. మీ అబ్బాయికి చెప్పండి అంటూ మోనిత కన్నీరు పెట్టుకొన్నది. ఇంకా మీకు ఎవరికి నమ్మకం కలుగపోతే నా ప్రెగ్నెన్సీ రిపోర్టు అంటూ మోనిత మెడికల్ రిపోర్టును పూజ పటాల వద్ద పెట్టింది. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి మెల్లగా నిష్క్రమించింది. ఆ తర్వాత కార్తీక్ ఇంట్లో గందరగోళ పరిస్థితి నెలకొన్నది.

మోనిత పేల్చిన బాంబు ప్రభావం ఇంటి సభ్యుల్లో అందరిపై పడింది. అంతా హ్యాపీ అనుకొంటున్న నేపథ్యంలో ఇలాంటి ట్విస్టు తమ జీవితాల్లో చోటుచేసుకోవడం మరింత విషాదంగా మారింది. కార్తీక, దీప జీవితాలు మళ్లీ ప్రశ్నార్థకంగా మారాయి.

English summary

Karthika Deepam 5th June's Episode of 1058 goes with Big twist. Doctor Karthik wants reveal his Big mistake to Family members. In this occassion, High emotions are witness in the daily serial.