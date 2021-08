Karthika Deepam..నేరాలతోనే మీకు జీవితం.. ఏసీపీ రోషిణికి క్లాస్ పీకిన డాక్టర్ బాబు

డాక్టర్ మోనిత మర్డర్ కేసులో అరెస్ట్ అయిన కార్తీక్ బాబు జైలులో ఉండగా.. ఏసీపీ రోషిణితో చిన్న డ్రామా జరిగింది. తనను చూసి కార్తీక్‌ అదోలా నవ్వడంతో రోషిణి ఫీల్ అయింది. అయితే వారి మధ్య సంభాషణ ఆసక్తికరంగా సాగింది. రోషిణికి కొన్ని సలహాలు ఇస్తూ కార్తీక్ క్లాస్ తీసుకోవడం ఫన్‌ను క్రియేట్ చేసింది. తాజాగా 12th ఆగస్టున 1116 ఎపిసోడ్‌లో వారిద్దరి మధ్య జరిగిన సంభాషణ ఎలా ఉందంటే..

కార్తీక్‌ను అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెట్టిన తర్వాత హడావిడిగా ఏసీపీ రోషిణి పోలీస్ స్టేషన్‌కు వచ్చింది. సీరియస్‌గా నడుచుకొంటూ వెళ్తున్న ఏసీపీని చూసి.. జైలు చువ్వల మధ్య నుంచి కార్తీక్ చిన్నగా చిరునవ్వు నవ్వాడు. అయితే ఆ చిరునవ్వును తట్టుకోలేని ఏసీపీకి ఇగో హర్ట్ అయింది. దాంతో తన రూమ్‌లొకి వెళ్తూ కార్తీక్‌ను నా క్యాబిన్‌లోకి తీసుకురండి అంటూ పోలీసులను ఆదేశించింది. దాంతో పోలీసులు ఎస్ అన్నారు.

Karthika Deepam August 12th August's Episode preview. Latest episode of 1116 goes once again with emotional content.Monita is prepating for marriage with Karthik on 25th...In this occasion, Karthik arrested in Monita murder case.