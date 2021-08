Karthika Deepam today episode: ఏదో చేయని తప్పు చేశావా? తప్పు చేశావని తెలిస్తే... మోనితకు ప్రియమణి వార్నింగ్

దీప, కార్తీక్ ఎదురుదాడితో మోనిత సందిగ్దంలో పడింది. అంజిని తీసుకొస్తే.. దీని శాడిజం, పొగరును అణిచి వేయవచ్చు అంటూ దీప చెప్పిన మాటలతో మోనిత కంగారులో పడింది. పీకల్లోతు కష్టాల్లో కూరుకుపోతున్నాననే భావన మోనితలో స్పష్టంగా కనిపించింది. మోనిత పరిస్థితిని చూసి అనుమానంతో కనిపించిన వంట మనిషి ప్రియమణి అని అంజి ఎవరు అంటూ ప్రశ్నించింది? తాజా ఎపిసోడ్‌ 1107లో ఇంకా ఏం జరిగిందంటే...

Karthika Deepam August 2nd July's Episode preview. Latest episode of 1107 goes once again with emotional content.Monita is prepating for marriage with Karthik on 25th...In this occasion, ACP Roshini grills Karthik over Monita pregnancy.