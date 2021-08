Karthika Deepam..మోనిత కుట్రను బట్టబయలు చేసిన సౌందర్య... శిక్ష తప్పదు అంటూ ఏసీపీ

మోనితను కార్తీక్ హత్య చేయలేదు. నేనే హత్య చేశాను అంటూ డాక్టర్ బాబు తల్లి సౌందర్య చెప్పడంతో ఏసీపీ రోషిణి వెటకారంగా నవ్వింది. సౌందర్యతో ఏసీపీ మాట్లాడుతూ.. మీ కొడుకు మీద ప్రేమ ఉన్నట్టే.. నా డ్యూటీ మీద నాకు ప్రేమ ఉంటుంది. అది గుడ్డి ప్రేమ కాదు. మీరు రెండు గంటల క్రితం ఎయిర్‌పోర్టులో దిగారు. నేరుగా దీప ఇంటికి వెళ్లారు. దీపను పలకరించకుండానే మీరు కారులో ఉన్న రివాల్వర్‌ను తీసుకొని ఇక్కడికి వచ్చారు. మోనిత మర్డర్ జరిగింది నిన్న. నిన్న జరిగిన మర్డర్‌ను ఈ రోజు అమెరికా నుంచి వచ్చిన మీరు ఎలా చేశారో మీ తల్లి ప్రేమకే తెలియాలి అంటూ సౌందర్యకు ఏసీపీ షాకిచ్చింది. ఇలా రకరకాల ఎమోషన్స్‌తో ముందుకెళ్తున్న కార్తీకదీపం సీరియల్‌లో తాజా ఎపిసోడ్ 1117లో ఏం జరిగిందంటే..

English summary

Karthika Deepam August 13th August's Episode preview. Latest episode of 1117 goes once again with emotional content. Monita is prepating for marriage with Karthik on 25th...In this occasion, Karthik arrested in Monita murder case.