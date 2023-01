Bigg Boss: ఆది రెడ్డి నిజస్వరూపం బయటపెట్టిన లేడీ: నీ** ఏంటే అంటూ.. వీడియోతో బుక్కైన ఫైనలిస్ట్

తెలుగు బుల్లితెరపైకి ఏమాత్రం అంచనాలు లేకుండానే వచ్చినా.. అతి తక్కువ సమయంలోనే ప్రేక్షకుల హృదయాలను గెలుచుకుని నెంబర్ వన్ రియాలిటీ షోగా వెలుగొందుతోంది బిగ్ బాస్. ఇలా వరుసగా సీజన్ల మీద సీజన్లను పూర్తి చేసుకుంటూ వెళ్తోంది. ఈ క్రమంలోనే ఇటీవలే ఆరో సీజన్‌ను కూడా విజయవంతంగానే కంప్లీట్ చేసుకుంది. ఇక, ఇందులో హైలైట్ అయిన వాళ్లలో ప్రముఖ రివ్యూవర్ ఆది రెడ్డి ఒకడు. అసాధారణ ఆటతో ఫినాలేలో అడుగు పెట్టిన అతడు తాజాగా ఓ వివాదంలో చిక్కుకున్నాడు. అసలేం జరిగింది. దానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలివే!

English summary

Adi Reddy Become Very Famous in Bigg Boss Telugu 6th Season. Now One Of The Lady Reviewer Did Sensational Allegations on Him.