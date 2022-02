Bangarraju OTT Release.. నాగార్జున ‘బంగార్రాజు’ ఓటీటీ రిలీజ్ ఎప్పుడు? ఎక్కడంటే?

అక్కినేని నాగార్జున, నాగచైతన్య నటించిన బంగార్రాజు చిత్రం సంక్రాంతి రేసులో విడులైన సినిమాల్లో భారీ విజయాన్ని అందుకొన్నది. గతంలో నాగార్జున నటించిన సొగ్గాడే చిన్నినాయన సినిమాకు సీక్వెల్‌గా వచ్చిన బంగార్రాజు చిత్రం వినోదం, యాక్షన్, డ్రామా, ఎమోషన్స్‌తో ప్రేక్షకులను ఆలరించింది. థియేట్రికల్ రన్ పూర్తి చేసుకొన్న ఈ చిత్రం ఇప్పుడు ఓటీటీ ప్రేక్షకులను ఆలరించేందుకు సిద్ధమైంది. ఈ బ్లాక్‌బస్టర్ మూవీ జీ5 ద్వారా ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చేందుకు సిద్దమైంది. ఈ సినిమా ఎప్పుడు ఓటీటీలో రిలీజ్ అవుతుందంటే..

English summary

'Bangarraju', starring 'King' Akkineni Nagarjuna and Yuva Samrat Naga Chaitanya in the lead, comes with the tagline 'Soggadu Malli Vacchadu'. Directed by Kalyan Krishna Kurasala, the film has been produced jointly by Annapurna Studios and ZEE Studios. Produced by Nagarjuna, the fantasy-comedy was released in theatres for Sankranthi this year. This is the latest film set to be premiered on ZEE5 from February 18 onwards.