Bigg Boss Telugu 5 అన్నయ్య అని పిలువాలని.. పింకితో మానస్.. బట్టలిప్పి నిలుచుకొంటా.. యాంకర్ రవి

బిగ్‌బాస్ తెలుగు రియాలిటీ షో సీజన్ 5లో తొమ్మిదో వారానికి కెప్టెన్ కోసం టాస్క్ మొదలైంది. కెప్టెన్సీ పోటీదారుల టాస్క్‌లో ఇంటి సభ్యులు పోటాపోటిగా తలపడ్డారు. ఈ వారం కెప్టెన్సీ టాస్క్ కోసం సూపర్ హీరోస్ వర్సెస్ సూపర్ విలన్స్. ఈ టాస్క్ కోసం ఇంటి సభ్యులను రెండు జట్లుగా విభజించారు. ఒక్కో జట్టుకు సంబంధించిన టాస్క్‌ను ఇచ్చారు. అయితే తాజా ప్రోమో ప్రకారం.. ఇంటి సభ్యుల మధ్య వ్యూహాలు ఎలా ఉన్నాయంటే..

Photo Courtesy: Star మా and Disney+Hotstar

English summary

Bigg Boss Telugu 5 reality show entered into 9th week. Captaincy contenders task Super Heroes Vs Super Villain is going in the house. In this occassion, Priyanka Singh Romantic Gesture with Manas in Bigg Boss Telugu 4