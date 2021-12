బిగ్‌బాస్‌ తెలుగులో హాట్ కంటెంట్‌తో ఆకట్టుకొన్న సిరి హన్మంతు సెన్సేషనల్‌గా మారింది. బిగ్‌బాస్ ఇంటి ప్రయాణంలో షన్నుతో ఎమోషనల్ కంటెంట్‌ బాగా వైరల్ అయింది. వారిద్దరి రిలేషన్ గురించి సోషల్ మీడియాలో మీమ్స్ పేలాయి. బిగ్‌బాస్ తెలుగు ఫైనలిస్టులో ఒకరిగా ఘనతను సొంతం చేసుకొన్న సిరి హన్మంతు.. అరియానా గ్లోరితో మాట్లాడుతూ..

Siri Hanmanth reveals about her Bigg Boss Telugu Journey. She said, her first priority is Srihan and Shanmukh is my priority.