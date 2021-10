సురేఖవాణి మెడలో మంగళసూత్రం.. ఫోటో షేర్ చేయడంతో రెండో పెళ్లి అంటూ రూమర్లు!

క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ సురేఖ వాణి అంటే తెలియని తెలుగు వారు ఉండరు. తెలుగులో ఎక్కువగా అమ్మ, అక్క, వదిన తదితర పాత్రలు చేసే ఈ నటి సోషల్ మీడియాలో మాత్రం హీరోయిన్లతో సమానంగా క్రేజ్ సంపాదించింది. ఆమె సోషల్ మీడియా లో ఏదైనా ఫోటో పెట్టింది అంటే వెంటనే వేలల్లో లైకులు కామెంట్స్ వస్తూ ఉంటాయి.. అయితే సురేఖ వాణి రెండో వివాహం గురించి చాలా రోజుల నుంచి చర్చ జరుగుతోంది. తాను చేసుకోవడానికి రెడీ అయినట్లు కూడా ఆ మధ్య ఆమె కామెంట్ చేసింది. అయితే ఇప్పుడు ఆమె సోషల్ మీడియా వేదికగా షేర్ చేసిన ఒక ఫోటో మాత్రం చర్చనీయాంశం అవుతోంది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

is actress Surekha Vani is getting ready for a second marriage. Surekha recently shared post which contains hint about her second marriage.