Priya: సురేఖవాణి, ప్రగతి తరువాత ఇప్పుడు మరో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్.. అందమైన పుట్టుమచ్చ చూపిస్తూ

సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు హీరోయిన్స్ మాత్రమే కాదు.. అందంగా ఉండే ప్రతి ఆర్టిస్ట్ కూడా వారి కంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన క్రేజ్ అందుకుంటున్నారు. సోషల్ మీడియా వచ్చిన తరువాత క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులు కూడా గ్లామర్ తో కుర్రాళ్లను గట్టిగానే ఎట్రాక్ట్ చేస్తున్నారు. ప్రగతి, సురేఖా వాణి తరహాలో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టుగా మంచి గుర్తింపు అందుకున్న ప్రియా కూడా ఇప్పుడు మెల్లగా గ్లామర్ డోస్ పెంచడం వైరల్ గా మారింది.

English summary

Not only heroines in the film industry now .. Every artist who is beautiful is also getting a unique craze than theirs. Character artists are also strongly attracting guys with glamor after the advent of social media. Priya, who is well known as a character artist like Pragati and Surekha Vani, is now slowly raising her glamor dose and going viral.