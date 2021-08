Trinayani Episode 373 నయని కాళ్ళు పట్టుకున్న విశాల్.. బలవంతం చేసిన సుమన?

తెలుగులో జీ తెలుగు ఛానల్ లో ప్రసారం అవుతున్న త్రినయని సీరియల్ ప్రేక్షకులలో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంటోంది. ఈ సీరియల్ లో తాజా ఎపిసోడ్ ప్రకారం ఏం జరిగింది అని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం.

photos courtesy : zee telugu+ zee5 app

English summary

Trinayani Episode ( 373 ): Vishal applies turmeric to the wounds on Nayani’s feet. Hasini tells Gangayya why she hit Jasmine with a whip. Nayani wards off the evil eye on Vishal. Sumana forces Vikrant to drink neem juice.