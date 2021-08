Trinayani 4th August Episode : గంగయ్య గుట్టు పట్టేసిన యజ్ఞ... గండంలో జాస్మిన్ అండ్ కో?

తెలుగు లో ప్రసారం అవుతున్న త్రినయని సీరియల్ ఆద్యంతం ఆసక్తికరంగా సాగుతోంది. జీ తెలుగు ఛానల్ లో ప్రసారం అవుతున్న ఈ సీరియల్ నెంబర్ గా ప్రేక్షకుల ఆదరాభిమానాలు చూరగొంటున్నది. బెంగాలీ లో సూపర్ హిట్ గా నిలిచిన త్రినయని సీరియల్ ని అదే పేరుతో తెలుగులో రీమేక్ చేశారు. తెలుగులో మంచి రేటింగ్స్ రావడంతో దీనిని కన్నడ భాషలోకి కూడా డబ్బింగ్ చేస్తున్నారు. ఇక ఈ సీరియల్ కు సంబంధించి తాజా ఎపిసోడ్ లో ఏం జరిగింది అని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం

photos courtesy : zee telugu+ zee5 app

English summary

Trinayani Episode ( 373 ): Yagna notices Gangayya in Jasmine’s photo and remembers seeing him put on a disguise. Chandrashekar sends Yagna’s photo to Vishal and tells him that she had hired the killer to murder Nayani.