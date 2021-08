Trinayani 6th August Episode : తిలోత్తమ పెర్ఫ్యూమ్ స్కెచ్.. బుట్టలో పడిన సుమన.. ఏమైందంటే?

తెలుగు సీరియల్స్ ఆసక్తికరంగా సాగుతున్నాయి. మంచి టీఆర్పీ రేటింగ్స్ తెచ్చుకోవడంతో ప్రతి ఎపిసోడ్ ఆసక్తికరంగా ఉండే లాగా ప్లాన్ చేస్తున్నారు దర్శక నిర్మాతలు. అదే విధంగా తెలుగులో త్రినయని సీరియల్ కూడా జీ తెలుగు చానల్లో ప్రసారం అవుతోంది. ఈ సీరియల్ కూడా అత్యధిక రేటింగ్స్ తెచ్చుకుంటూ టాప్ లిస్టులో చోటు సంపాదించుకుంది. ఇక ఈ సీరియల్ లో ఏం జరుగుతోంది అనే విషయాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం.

English summary

Trinayani Episode 376 : Tilottama asks Sumana for Nayani’s horoscope in an effort to know her secret power. Vishal tells Nayani that he wants them to have a daughter. Hasini listens to Gangayya and Jagadish’s conversation.