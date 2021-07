Trinayani Serial July 28 Episode: నయని మర్డర్ ప్లాన్ లో ట్విస్ట్.. విశాల్ ఎంట్రీతో షాక్!

బెంగాలీ భాషలో సూపర్ హిట్ గా నిలిచిన త్రినయని అనే సీరియల్ ని తెలుగులో అదే పేరుతో రీమేక్ చేస్తున్నారు. తెలుగులో సూపర్ హిట్ కావడంతో అదే పేరుతో కన్నడంలోకి కూడా డబ్బింగ్ చెప్పించి రిలీజ్ చేస్తున్నారు. తెలుగులో అయితే ఈ సీరియల్ కి విపరీతమైన క్రేజ్ తెచ్చుకుంది. రోజురోజుకు సీరియల్ క్రేజ్ పెరుగుతోంది అనే చెప్పాలి.

Photos Courtesy: Star మా and Disney+Hotstar

English summary

Trinayani Episode ( 368 ): While Nayani cuts the ribbon for the opening, the killer hired by Tilottama tries to murder her. Vishal stops the killer, but he escapes. Later, Vishal reveals to his family about the murder attempt.