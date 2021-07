Trinayani : షాక్ లో తిలోత్తమ.. ఆ పని చేయడంతో సేఫ్, నయని మర్డర్ కేసు చిక్కుల్లో జాస్మిన్ ?

జీ తెలుగులో ప్రసారం అవుతున్న త్రినయని సీరియల్ ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది. బెంగాలీ భాషలో త్రినయని పేరుతో తెరకెక్కిన ఈ సీరియల్ అక్కడ సూపర్ హిట్ కావడంతో దాన్ని తెలుగులో రీమేక్ చేస్తున్నారు. ఇక ఈ సీరియల్ తాజా ఎపిసోడ్ లో ఏం జరిగింది అని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం.

English summary

Trinayani Episode ( 369 ): As Vishal decides to catch the culprit, Jasmine calls her friend Yagna and cautions her. Tilottama is confident that she won’t fall in trouble. Vishal gets concerned about Nayani, who calms him down.