Trinayani : నయనిని గాయ పరచేందుకు జాస్మిన్ స్కెచ్.. రెడ్ విత్ బ్లడ్ అంటూ టెన్షన్ టెన్షన్!

జీ తెలుగు ఛానల్ లో ప్రసారం అవుతున్న త్రినయని సీరియల్ ఆసక్తికరంగా సాగుతోంది. ఈ సీరియల్ మొదలయ్యి ఏడాది కావస్తున్నా ప్రేక్షకుల్లో మంచి క్రేజ్ సంపాదించింది. ఇక తాజా ఎపిసోడ్ లో ఏం జరిగింది అని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం.

English summary

Trinayani Episode ( 371 ): Gangadhar stealthily escapes from Tilottama’s room. At the temple, Jasmine tells Durandhara and Tilottama how she planned to injure Nayani’s feet while she carries the ‘bonam’.