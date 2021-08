Trinayani Serial Today Episode august 10 : తిలోత్తమకి మరణగండం.. కాకోలా స్వామి ఎంట్రీతో నయనికి స్కెచ్!

బుల్లితెర ప్రేక్షకులను సీరియల్స్ బాగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి. మరీ ముఖ్యంగా జీ తెలుగు చానల్లో ప్రసారం అవుతున్న త్రినయని సీరియల్ కథ ప్రేక్షకులకు బాగా నచ్చుతోంది. ఈ సీరియల్ లోని అంశాలు అన్నీ ఆత్మకు సంబంధించిన అంశాలు కావడంతో ప్రేక్షకుల్లో విపరీతమైన ఆసక్తి నెలకొంది. ఈ సీరియల్ లో త్రినయని పాత్రలో ఆషిక గోపాల్ నటిస్తుండగా విశాల్ పాత్రలో చందు గౌడ నటిస్తున్నాడు.

జగదీష్ షష్టిపూర్తి వ్యవహారం పనుల్లో కుటుంబమంతా బిజీగా ఉంది ఈ సమయంలో నయని గుట్టు రట్టు చేసేందుకు ప్లాన్ వేసింది. ఆ ప్లాన్ ఎంతవరకు వర్కవుట్ అవుతుంది అనే అంశం మీద ఇప్పుడు హాట్ హాట్ చర్చలు జరుగుతున్నాయి. అందులో భాగంగా ఆమె ఒక స్వామీజీ వద్దకు వెళ్లిన సంగతి తెలిసిందే

Photos Courtesy: ZeeTelugu and Zee5

English summary

Trinayani Episode (episode no 379): Tilottama invites the swami to perform the puja in the pretext of finding out Nayani’s truth. Nayani tells Gayatri’s spirit about her vision and gives her the sari. Later, swami arrives at the house.