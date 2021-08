Trinayani Serial Today Episode august 7: బాంబు పేల్చిన నయని.. టెన్షన్ లో తిలోత్తమ అండ్ కో!

తెలుగు ప్రేక్షకులలో క్రమంగా పాపులారిటీ తెచ్చుకున్న సీరియల్స్ లో ఒకటిగా త్రినయని సీరియల్ ముందు వరుసలో నిలుస్తోంది. బెంగాలీ లో సూపర్ హిట్ గా నిలిచిన సీరియల్ ను అదే పేరుతో తెలుగులో రీమేక్ చేశారు. ఒక రాయల్ ఫ్యామిలీలో పనిమనిషిగా అడుగుపెట్టిన నయని ఆ రాయల్ ఫ్యామిలీకి కోడలిగా ఎలా మారింది ? ఆ కుటుంబం మొత్తానికి ఉన్న కంపెనీలకు అధిపతిగా ఎలా మారింది ? ఆమె అంత ఎదగడం నచ్చని ఆ కుటుంబ సభ్యులు కొందరు, ఆమెను అంతం చేయడానికి చూస్తున్నారు అనే కోణంలో సీరియల్ రూపొందించారు.. ప్రస్తుతం ఆమె మీద హత్యాయత్నం సహా అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు ఇతర కుటుంబ సభ్యులు. ఈ తాజా ఎపిసోడ్ లో ఏం జరిగింది అని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం.

Photos Courtesy: ZeeTelugu and Zee5 , ఫొటోస్ కర్టసీ : జీ తెలుగు అండ్ జీ5

English summary

Trinayani Episode (episode no 377): When Sumana writes down Nayani’s horoscope, Vikrant takes it from her. Later, Vishal gives new saris to all the ladies. Nayani wishes to give her sari to Gayatri as it’s her favourite colour.