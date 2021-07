Trinayani Serial Today Episode July 14: తెల్లటి చీర మీద రక్తపు మరకలు.. జాస్మిన్ స్కెచ్ కి నయని కౌంటర్!

సినిమాల్లోనే కాదు సీరియల్స్ ని కూడా వదలడం లేదు. బెంగాలీ భాషలో సూపర్ హిట్టయిన త్రినయని అనే సీరియల్ ని తెలుగులో రీమేక్ చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. అలా తెలుగులో ప్రసారం అవుతున్న త్రినయని సీరియల్ జీ ఫైవ్ ఛానల్ లో టాప్ ఫైవ్ సీరియల్స్ లో ఒకటిగా కొనసాగుతోంది.. నేటి నుంచి త్రినయని సీరియల్ గురించి కూడా వరుసగా ప్రివ్యూలలో తెలుసుకుందాం.

Trinayani Episode (episode no 356): When Shiva tells Nayani about Jasmine’s plan, Nayani sees a vision. Jasmine confronts Vishal in front of everyone about her marriage. She gets shocked as Vishal clarifies that he will never marry her.