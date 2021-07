Trinayani Serial Today Episode July 15: శోభనానికి రెడీ అయిన నయని.. జాస్మిన్ మరో స్కెచ్ ..ఏంటంటే!

తెలుగు సీరియల్స్ లో త్రినయని కూడా మంచి పేరు తెచ్చుకుంది.. బెంగాల్ లో సూపర్ హిట్ గా నిలిచిన త్రినయని సీరియల్ ని అదే పేరుతో తెలుగులో రీమేక్ చేశారు.. చంద్దు గౌడ, ఆషికా పడుకొనే లీడ్ రోల్స్ లో నటిస్తున్న ఈ సీరియల్ ఆద్యంతం ఆసక్తికరంగా సాగుతోంది. ఇక నేటి ఎపిసోడ్ లో ఏం జరిగింది అని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం

English summary

Trinayani Episode (episode no 357): Durandhara scolds Jasmine for agreeing to Nayani and Vishal’s first night. Later, Hasini decorates Vishal and Nayani’s bedroom. Jasmine spikes the milk to ruin the event, while Nayani gets decked up.