Trinayani Serial Today Episode July 16: తెల్లటి చీర మీద రక్తం..ప్లాన్ ఫెయిల్ అయినా ఆనందంలో జాస్మిన్

జీ తెలుగు చానల్లో ప్రసారమవుతున్న త్రినయని సీరియల్ ప్రతి ఎపిసోడ్ ఆద్యంతం ఆసక్తికరంగా సాగుతోంది. ఈ సీరియల్లో లీడ్ రోల్ లో నటిస్తున్న త్రినాయని కి భవిష్యత్తు తెలిసే శక్తి ఉంటుంది. భవిష్యత్తు తెలుసుకునే శక్తి వల్ల ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటోంది ? ఇబ్బందులను ఎలా తప్పించుకుంటుంది అనే విషయాన్ని సీరియల్ లో ఆసక్తికరంగా చూపిస్తున్నారు.. ఇక నిన్నటి ఎపిసోడ్ లో ఏం జరిగింది అని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం

Photos Courtesy: ZeeTelugu and Zee5

English summary

Trinayani Episode (episode no 358): Nayani-Vishal romance on their nuptial night. As Jasmine is confident that the event will be ruined, Hasini challenges her for a bet. Nayani breaks down when her vision comes true.