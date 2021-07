Trinayani Serial Today Episode July 19: నయనికి పెను గండం.. అనుమానం విశాల్.. తిలోత్తమకి కొత్త టెన్షన్!

తెలుగు లో ప్రసారం అవుతున్న సీరియల్స్ లో త్రినయని కూడా ఇప్పుడు ముందు వరుసలో నిలుస్తోంది. బెంగాలీ భాషలో సూపర్ హిట్ గా నిలిచిన త్రినయని సీరియల్ ని అదే పేరుతో తెలుగులో రీమేక్ చేశారు. చందు గౌడ, ఆషికా లీడ్ రోల్స్ లో నటిస్తున్న ఈ సీరియల్ ఆద్యంతం ఆసక్తికరంగా సాగుతోంది. ఈ సీరియల్ లో నేటి ఎపిసోడ్ లో ఏం జరిగింది అని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం

Photos Courtesy: ZeeTelugu and Zee5

English summary

Trinayani Episode (episode no 360): Tilottama pretends to be concerned about Vishal’s injury. Vishal gives Nayani the responsibility of the new project. Later, Nayani tells Tilottama that the milk was poisoned. Tilottama slaps Jasmine.