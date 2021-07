Trinayani Serial Today Episode July 20: తెగించిన తిలోత్తమ, బలపం పట్టి బావ ఒళ్ళో నాయని పాఠాలు

తెలుగులో ప్రసారం అవుతున్న త్రినయని సీరియల్ మొదలయిన నాటి నుండి నేటి వరకూ అందరిలో ఆసక్తి రేకత్తించే విధంగా ఉంది. బెంగాలీలో సూపర్ హిట్ గా నిలిచిన సీరియల్ నీ అదే పేరుతో తెలుగులో రీమేక్ చేశారు ఇక ఈ తెలుగు రీమేక్ ని కన్నడ లో కూడా డబ్బింగ్ చేసి రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఇక ఈ సీరియల్ తాజా ఎపిసోడ్ లో ఏం జరిగింది అని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం.

Photos Courtesy: ZeeTelugu and Zee5

English summary

Trinayani Episode (episode no 361): nayani defeats Jasmine in a battle of strength and then gangadhar called tilottama who remains unafraid of his threats. the next day tilottama calls a priest home to fix Vishal and nayanis nupital night.