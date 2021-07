Trinayani Serial July 26 Episode: దొంగ కోసం నయని సూపర్ స్కెచ్.. దెబ్బకు దొరికేశారు!

తెలుగులో ప్రసారం అవుతున్న సీరియల్స్ లో త్రినయని సీరియల్ ప్రేక్షకులలో విపరీతమైన ఆసక్తి కలిగిస్తోంది. బెంగాల్లో సూపర్ హిట్ గా నిలిచిన సీరియల్ని అదే పేరుతో తెలుగులో రీమేక్ చేశారు ఇక తెలుగులో రీమేక్ చేసిన దాన్ని కన్నడ భాషలో కూడా డబ్బింగ్ చేస్తున్నారు. ఇక తాజా ఎపిసోడ్ లో ఏం జరిగింది అనేది తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం..

English summary

Trinayani Episode ( 366 ): Nayani panics as the money is missing. She stops Hasini from searching for the suitcase and suggests an age-old method to catch the thief. A tensed Tilottama flings the suitcase from the balcony.