Trinayani Serial July 27 Episode: నయని దెబ్బకు తిలోత్తమ అబ్బా.. మర్డర్ కి ప్లాన్ రెడీ

తెలుగులో ప్రసారం అవుతున్న సీరియల్స్ లో త్రినయని సీరియల్ విపరీతమైన క్రేజ్ సంపాదిస్తోంది. బెంగాల్లో సూపర్ హిట్ గా నిలిచిన సీరియల్ని అదే పేరుతో తెలుగులో రీమేక్ చేశారు ఇక తెలుగులో రీమేక్ చేసిన దాన్ని కన్నడ భాషలో కూడా డబ్బింగ్ చేస్తున్నారు. ఇక తాజా ఎపిసోడ్ లో ఏం జరిగింది అనేది తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం..

English summary

Trinayani Episode ( 367 ): Everyone praises Nayani for finding the lost money. Later, Nayani goes to the opening of the project establishment and starts to perform the puja. Tilottama assigns a killer to murder Nayani.