బిగ్‌బాస్ తెలుగు 5 షోలో 10వ వారం ఎలిమినేషన్‌లో ఊహించని సంఘటనలు చోటు చేసుకోనున్నాయనే సంకేతాలు అందుతున్నాయి. ఇంటి సభ్యుల్లోని టాప్ కంటెస్టెంట్లు ఈ వారం నామినేషన్‌లో ఉండటం అందుకు కారణంగా మారింది. ఈ కారణంగా గత వారాల్లో కంటే ప్రస్తుత వారంలో ఓటింగ్ శాతం కూడా పెరిగినట్టు తెలిసింది. అయితే ఈ సీజన్‌లో ఇప్పటి వరకు జరగని విధంగా ఎలిమినేషన్ ప్రక్రియ జరిగే అవకాశం కనిపిస్తున్నది. అయితే బిగ్‌బాస్ తాజా ఎలిమినేషన్ ఎలా ఉండబోతుందనే వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Bigg Boss Telugu 5 elimination is on cards. 10th Week elimination is becoming interesting. Ap per reports, Bigg Boss is giving send off to Jaswanth Padala from the due his health condition instead of Elimination process.