Bigg Boss Telugu OTT కంటెస్టెంట్స్ లిస్టు వచ్చేసింది... ఈసారి ఎవరెవరంటే?

ఐదు సీజన్లకు పైగా టీవీ ప్రేక్షకులను విజయవంతంగా అలరించిన తర్వాత, బిగ్ బాస్ తెలుగు OTTలోకి కూడా ప్రవేశించడానికి సిద్ధంగా ఉంది. బిగ్ బాస్ తెలుగు OTT డిసెంబర్ 2021 నెలలో బిగ్ బాస్ 5 ఫినాలేలోనే ప్రకటించబడింది. అయితే తాజా నివేదిక ప్రకారం బిగ్ బాస్ OTT తెలుగు ఫిబ్రవరి 26న ప్రారంభం కానుంది. షో ఫార్మాట్ మరియు కంటెస్టెంట్స్ గురించి మరిన్ని వివరాలు త్వరలోనే వెల్లడి కానున్నాయి. అయితే ఈ షోలో పాల్గొనబోయే కంటెస్టెంట్ ల గురించి ఆసక్తికరమైన ప్రచారం జరుగుతోంది. ఎవరెవరు షోకి వెళ్లనున్నారు? అనే వివరాలు పరిశీలిస్తే

English summary

OTT Bigg Boss Telugu The show will air on Disney Hot Star from Saturday, February 26th. It is being advertised that these are the contestants who will take part in it.