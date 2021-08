Vadinamma Serial August 10th Episode: రచ్చ చేసిన పార్వతి.. రౌడీలతో రంగంలోకి.. పాప కిడ్నాప్!

తెలుగు బుల్లితెర ప్రేక్షకులను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్న స్టార్ మా ఛానల్ వదినమ్మ సీరియల్ ఎపిసోడ్ ఎపిసోడ్ కి ఆసక్తి పెంచుకుంటూ పోతుంది. ఈరోజు సీరియల్ లో 617వ ఎపిసోడ్ కి చేరింది. అయితే నిన్న ఎపిసోడ్ లో కొన్ని ఆసక్తికర సంఘటనలు జరగడంతో దానికి కొనసాగింపుగా ఈరోజు ఎపిసోడ్ కూడా ఎంతో ఆసక్తికరంగా మారింది. ఇక నిన్నటి ఎపిసోడ్ లో రఘురాం సీతకు వైదేహి గుండె జబ్బు గురించి నిజం బయటపెట్టిన సంగతి అందరికీ గుర్తుండే ఉంటుంది. ఇక ఈ అంశం గురించి వైదేహి తల్లిదండ్రులకు సహా ఎవరికీ తెలియకూడదు అని ఏదైనా మనిద్దరి మధ్య ఉండాలని మాట తీసుకుంటాడు. మరోపక్క దమయంతి తన కూతురిని ఎక్కడ చేయి దాటి పోకుండా చూసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంది. కానీ రాజశేఖర్ మాత్రం శిల్పతో నానిని దూరం చేసుకోకు అని చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తుంటాడు.

Photos Courtesy: Star MAA and Disney+Hotstar, ఫొటోస్ కర్టసీ : స్టార్ మా అండ్ డిస్నీ హాట్ స్టార్

English summary

Vadinamma Episode 617 : Vadinamma is a Telugu soap which airs on Star Maa and streams on Disney+Hotstar. The series premiered on 6 May 2019. It stars Prabhakar, Sujitha, Rajesh Dutta, Maheshwari, Raj and Priyanka. In the latest episode Parvati seeks Durga's help to confront Raghuram. Elsewhere, Bharat gets hurt when Raghuram lashes out at him.