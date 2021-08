Vadinamma August 13th Episode: లక్ష్మణ్ హత్యాయత్నం.. మరింత విషమించిన వైదేహి ఆరోగ్యం?

బుల్లితెర ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటున్న వదినమ్మ సీరియల్ ఎట్టకేలకు 620వ ఎపిసోడ్ కి చేరింది. ఆగస్టు 13వ తేదీన ప్రసారం కాబోతున్న ఈ సీరియల్ ఎపిసోడ్ మొత్తం ఆసక్తికరంగా సాగింది అనడంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు. ఈ సీరియల్ లో ప్రస్తుతం వైదేహి మిస్సింగ్ వ్యవహారం కలకలం రేపుతోంది. తన మనవరాలిమో కిడ్నాప్ చేసిన పార్వతి తాను అనుకున్నది సాధించాలి అని భావిస్తూ ఉంటుంది. ఇంటికి పాపను ఎత్తుకు రావడమే కాకుండా రౌడీలతో పహారా కాయిస్తూ ఎక్కడికక్కడ హల్చల్ చేస్తూ ఉంటుంది. పాపకు గుండెలో రంధ్రం ఉందన్న సంగతి తెలిసిన సీత మాత్రం పాప కళ్ళముందు లేకపోతే విలవిలలాడిపోతూ ఉంటుంది. ఎలా అయినా ఆమెను తిరిగి ఇంటికి తీసుకు రావాలనే ఉద్దేశ్యంతో పార్వతి ఇంటికి సిరి తో కలిసి బయలుదేరుతుంది.

Photos Courtesy: Star MAA and Disney+Hotstar, ఫొటోస్ కర్టసీ : స్టార్ మా అండ్ డిస్నీ హాట్ స్టార్

English summary

Vadinamma Episode 620 : Laxman rushes to Parvati's house when he learns about Vaidehi. Elsewhere, Siri lands in a fix as Sita stops her from approaching the police.