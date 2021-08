Vadinamma Serial August 26th Episode: దేవతే దిగొచ్చిందా.. సీత రాక్స్-దమయంతి షాక్స్!

బుల్లితెర ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటున్న వదినమ్మ సీరియల్ దాదాపు 631 ఎపిసోడ్ లోకి అడుగు పెట్టింది. ప్రస్తుతం నాని - శిల్పల శోభనం విషయం హాట్ టాపిక్ నడుస్తోంది. శోభనం తమ ఇంట్లో జరిపించాలని సీత వాళ్ళు భావిస్తుంటే ఎలా అయినా అల్లుడిని ఇల్లరికం తీసుకువచ్చి ఇక్కడ శోభనం చేయించాలని దమయంతి భావిస్తోంది. అందులో భాగంగానే దమయంతి సీతా మధ్య ఒక ఛాలెంజ్ కూడా పెట్టుకుంటారు. సీత మంగళగౌరీ వ్రతం చేయిస్తానని అంటే చేయిస్తే నేను నీ మాట వింటాను లేదంటే మీరు నా మాట విని నానిని మా ఇంటికి ఇల్లరికం పంపించేయాలి అని అంటుంది. అని దమయంతి ఒక చాలెంజ్ పెడుతుంది. ఇంట్లో మిగతా ఎవరికీ ఇష్టం లేక పోయినా సేపు ఛాలెంజ్ కు ఒప్పుకుంటుంది. ఇంట్లో వాళ్ళు ఈ విషయంలో కోప్పడతారు కూడా. మరి ఈ విషయంలో తాజా ఎపిసోడ్ లో ఏం జరిగింది అనే విషయం తెలుసుకుందాం

Photos Courtesy: Star MAA and Disney+Hotstar, ఫొటోస్ కర్టసీ : స్టార్ మా అండ్ డిస్నీ హాట్ స్టార్

English summary

Vadinamma Episode 631 : Sita feels elated when the guests arrive to perform the ritual. On the other hand, Dhamayanthi gets upset as her plan backfires.