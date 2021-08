Vadinamma August 31st Episode: కొబ్బరి కాయ టెన్షన్.. బాంబు పేల్చిన పంతులు..కొడుకు గురించి నిజం బయటపెట్టిన సీత!

స్టార్ మా ఛానల్ లో ప్రసారం అవుతున్న వదినమ్మ సీరియల్ 635వ ఎపిసోడ్ కి చేరుకుంది. ప్రస్తుతం నాని శిల్పల శోభనం అనేది పెద్ద హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఎలా అయినా శోభనం క్యాన్సిల్ చేయించి తన ఇంటికి తీసుకు వెళ్లిపోవాలని దమయంతి భావిస్తూ ఉంటే తమ ఇంట్లోనే ఎలా అయినా శోభనం జరిపించాలని సీత మరియు కుటుంబ సభ్యులు భావిస్తూ ఉంటారు. దీనికి సంబంధించి దమయంతి అనేక ప్లాన్లు వేస్తున్న అన్ని ప్లాన్లు ఫీల్ అవుతూ ఉండటం వాళ్లకు ఆందోళన కలిగిస్తోంది. అయినా సరే ఎక్కడా వెనక్కి తగ్గకుండా ఏ మాత్రం అవకాశం వచ్చినా దానిని సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి చూస్తున్నారు దమయంతి అండ్ కో. మరి తాజా ఎపిసోడ్ లో ఏం జరిగింది అనే విషయాన్ని పరిశీలిస్తే

Photos Courtesy: Star MAA and Disney+Hotstar, ఫొటోస్ కర్టసీ : స్టార్ మా అండ్ డిస్నీ హాట్ స్టార్

English summary

Vadinamma Episode 635 : Dhamayanti gets frustrated as her attempts to spoil the ritual go for a toss. In the meantime, Parvati and Durga plan something evil to trouble Sita's family.