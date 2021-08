Vadinamma August 6 Episode : దొంగలా దాక్కుంటూ రఘురామ్, ఇంట్లో అందరి ముందూ తలదించుకునేలా?

తెలుగు సీరియల్స్ ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి మిగతా భాషలతో పోలిస్తే తెలుగు ప్రేక్షకులు సినిమాలతో పాటు సీరియల్స్ కి కూడా పట్టం కడుతున్నారు. ఇక స్టార్ మా ఛానల్ లో ప్రసారం అవుతున్న వదినమ్మ సీరియల్ అయితే తెలుగు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటోంది. టెలివిజన్ స్టార్ ప్రభాకర్ లీడ్ రోల్ లో నటిస్తున్న ఈ సీరియల్ ఇప్పుడు అనేక మలుపులు తిరుగుతోంది. సీరియల్ లో ప్రస్తుతం ఇన్సూరెన్స్ వ్యవహారం చుట్టూ కథ నడిపిస్తున్నారు.. రఘురామ్ కుటుంబానికి ఇద్దరు పిల్లలు ఉండగా అందులో బాబు కి ఇన్సూరెన్స్ చేసి పాపకు చేయకపోవడంతో ఇంట్లో ఒక ముసలం పుట్టినట్లు అయింది. ఎవరికి వారు అనేక అనుమానాలతో సతమతమవుతున్నారు. ఇక తాజాగా ఎపిసోడ్ లో ఏం జరిగింది అనే విషయాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం.

Photos Courtesy: Star MAA and Disney+Hotstar, ఫొటోస్ కర్టసీ : స్టార్ మా అండ్ డిస్నీ హాట్ స్టార్

English summary

Vadinamma Episode 614 : Vadinamma is a Telugu soap which airs on Star Maa and streams on Disney+Hotstar. The series premiered on 6 May 2019. It stars Prabhakar, Sujitha, Rajesh Dutta, Maheshwari, Raj and Priyanka. In the latest episode Siri gets furious when Bharat confronts Sita about Raghuram's decision. On the other hand, Raghuram comes up with a clever plan to take Vydehi to the doctor.