Vadinamma : పార్వతి దెబ్బకు జనార్ధన్ కి షాక్.. అలెర్ట్ అయ్యి సేఫ్ ప్లేస్ కి.. లక్ష్మణ్ కి జ్ఞానోదయం!

స్టార్ మా ఛానల్ లో ప్రసారం అవుతున్న వదినమ్మ సీరియల్ ఆసక్తికరంగా సాగుతోంది. డిసెంబర్ 18వ తేదీన 729 వ ఎపిసోడ్ ప్రసారం కాబోతుంది. ప్రస్తుతానికి రఘు రాం కుటుంబంలో అనేక సమస్యలు ఎదురయ్యాయి. రఘు రాం తన కొడుకు రిషి గురించి తెలుసుకోవడంతో అతని మీద ఎక్కువ ప్రేమ చూపిస్తూ ఉంటాడు. అది చూసి శైలు తట్టుకోలేకపోతోంది.. రఘు రామ్ సీతా లేకుండా తన కొడుకు పుట్టిన రోజు ఫంక్షన్ చేయించడం ఆ తర్వాత దాని మీద బాధపడుతూ వాళ్ల కాళ్ల మీద పడడం కూడా తెలిసిందే.. అయితే తాను పిలవద్దు అనుకున్న ఫంక్షన్ కి సీతా రఘురాం ఇద్దరూ కూడా మారువేషంలో వచ్చారన్న సంగతి తెలుసుకుని శైలు తన తండ్రితో కలిసి అనేక ప్లాన్స్ వేస్తుంది.

English summary

Vadinamma Episode 729: Laxman gets shocked when Raghuram reveals the truth. On the other hand, Janardhan comes up with an evil plan to hide Rishi.