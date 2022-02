Vadinamma : శైలుకు దిమ్మతిరిగే షాక్ ఇచ్చిన భరత్.. కొత్త ఛాలెంజ్ తో సీత సిద్దం

భరత్ బతికి కి రావడంతో కుటుంబ సభ్యులు అందరూ ఆనందపడతారు అయితే భరత్ మాత్రం రఘురాం వైపే ఉండాలని నిర్ణయం తీసుకుంటాడు. రఘురాం భరత్ బతుకుదెరువు పోయిందని లక్ష్మణ్ బాధపడుతూ ఉండడంతో శైలు తన తండ్రి చేత షాప్ కాగితాలు భరత్ కి అందే విధంగా చేస్తాను అని మాట ఇస్తుంది. మాట ఇచ్చిన విధంగానే తన తండ్రి చేత కాగితాలు పంపిస్తుంది. శైలు మామ లింగం కాగితాలు తీసుకుని రఘురాం ఇంటికి వెళ్ళాడు. అక్కడితో గత ఎపిసోడ్ ముగించారు. ఇక తాజా ఎపిసోడ్ లో ఏం జరిగిందో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం.

English summary

Vadinamma Episode 777: Shailu gets shocked after learning about Bharat's decision. On the other hand, Janardhan comes up with an evil plan against Raghuram and Sita.