Vadinamma : ఛాలెంజ్ కి రెడీ అయిన రఘురాం.. భరత్ కి ఘోర అవమానం?

వదినమ్మ సీరియల్ లో అత్యంత ఆసక్తికరంగా సాగుతోంది. భరత్ వెనక్కి అయితే వచ్చాడు కానీ రఘురాం, భరత్ ఎలాంటి ఉద్యోగం వెతుక్కోవాలి అనే విషయం మీద తర్జనభర్జనలు పడుతూ ఉంటారు. మరోపక్క గుడిలో విరాళం ఇచ్చే విషయం మీద కుటుంబ సభ్యుల మధ్య మరోసారి వివాదం చెలరేగిన సంగతి తెలిసిందే. శైలు కాస్త లూజ్ గా మాట్లాడటంతో తన అన్న, వదినలను అలా అవమానించడం ఇష్టం లేని భరత్ ఆమె మీద విరుచుకు పడతాడు. అక్కడితో గత ఎపిసోడ్ ముగించారు. తాజా ఎపిసోడ్ లో ఏం జరిగింది అని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం.

English summary

Vadinamma Episode 780: Tension arises in the family when Sita accepts Shailu's challenge. On the other hand, Raghuram and Bharat take up some odd jobs to support their families.