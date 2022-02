Vadinamma : మాస్టర్ ప్లాన్ వేసిన సీత.. మళ్ళీ రెచ్చిపోయిన శైలు?

స్టార్ మా లో ప్రసారం అవుతున్న వదినమ్మ సీరియల్ లో పది రోజులలో రెండు లక్షల రూపాయలు గుడికి విరాళంగా ఇవ్వాలని ఒక ఛాలెంజ్ నడుస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ చాలెంజ్ లో ఎలా అయినా గెలవాలి అని ఒక పక్క రఘురాం, భరత్ మరోపక్క నాని, లక్ష్మణ్ కుటుంబాలు ప్రయత్నిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. అందులో భాగంగానే రఘురాం తెలిసిన వారి షాప్ లో గుమాస్తాగా పని చేయడం కోసం జాయిన్ అవుతాడు. ఆ షాపు యజమాని భార్య షాపు ఫోన్ కి ఫోన్ చేయడంతో రఘురాం మాట్లాడుతూ ఉండగా గత ఎపిసోడ్ ముగించారు. ఇక ఈ రోజు ఎపిసోడ్ లో ఏం జరిగింది అని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం.

English summary

Vadinamma Episode 783:Sita lands in a tight spot when Raghuram suspects her. On the other hand, Siri lashes out at Bharat for troubling Sita and Raghuram.