Vadinamma : టార్గెట్ భరత్.. తట్టుకోలేక ఆత్మహత్యకు సిద్దం..చెరువులో దూకి?

స్టార్ మా ఛానల్ లో ప్రసారం అవుతున్న వదినమ్మ సీరియల్ లో ప్రస్తుతం రఘురాం కుటుంబ సభ్యులు అందరూ తలో దిక్కుకు విడిపోయిన సంగతి తెలిసిందే. రఘు రాం తల్లి రాజేశ్వరి నాని, లక్ష్మణ్ ఇద్దరికీ రఘురాం తన కన్న కొడుకు కాదని భరత్ తో సహా మీరు ముగ్గురు మాత్రమే నా కడుపున పుట్టారు అనే విషయం చెబుతుంది.. అలాగే రఘురాం తో భరత్ ను ఎలా అయినా తన కొడుకులతో కలపాలని చెబుతోంది.

అయితే రఘురాం చాలా బాధపడతాడు కానీ తన తల్లి చెప్పిన విధంగా చేయడానికి సిద్ధమై భరత్ ను నానా మాటలు అంటున్నట్టు గత ఎపిసోడ్ లో చూపించారు. తాజా ఎపిసోడ్ లో ఏం జరిగింది అని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం.

English summary

Vadinamma Episode 768: Bharat feels heartbroken as Raghuram warns him to stay away from him and Sita. Later, he condemns Rajeshwari for betraying Raghuram.